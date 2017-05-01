Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına ilk katılan isim olan İrfan Buz, çok zor ve önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.



“GÖZTEPE’Yİ YENMEK ZORUNDAYDIK”

Buz, “Bu maçı kesinlikle kazanmak zorundaydık. Çünkü rakiplerimiz de bu hafta kazanmıştı. Futbolcu kardeşlerim iyi bir oyunla ve pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildi, onları kutluyorum. Son haftalarda ‘Bu takım büyük maçları kazanamıyor’ diye bir algı vardı. Bu maçla o algıyı da kırdık. Eskişehir maçında yanlışlar yaptık ama daha sonra gidip Giresun'dan bir puan aldık ve buradan da cesaretli ve iyi bir oyunla 3 puan aldık ve bu negatif durumu durdurduk. Bu galibiyet için bugün seviniyoruz ama şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde Bandırma maçı var, ona konsantre olacağız” diye konuştu.



“CEZA ALMAYALIM İÇERİDE ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR”

Maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Buz, “Üzerimizde baskı da vardı ama önemli olan burada cesaretli bir şekilde oynayıp üç puanı kazanmak oldu. Çünkü bu maç Göztepe açısından çok çok önemli bir maçtı. Onlar da buraya kazanmak için geldiler ama gülen taraf biz olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Ben bugün bizi 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftar böyle olmalı. Bu sükûnetle devam edelim, ceza almayalım. İçeride önemli maçlarımız var, o maçlarda taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların da desteğiyle gereken puanları alacağız” dedi.

FATİH AVCI