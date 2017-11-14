Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta sahasında Kahramanmaraş temsilcisi Dumlupınarspor’u 3-1 yenerek galibiyet serisini 3’e çıkaran Yeşilyurt Belediyesi lider ile arasındaki puan farkını korudu. Ligde üst üste kazandığı maçlarla üst sıralara doğru çıkış gösteren mavi-beyazlı takımın teknik direktörü İsmail Tekin, “ Kazanmamız gereken maçta 3 puanı 3 golle almayı başardık. Futbolcularımı tebrik ediyorum.” dedi.

ACELECİ DAVRANDIK!

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandıramayan Dumlupınarspor karşısında oyuncularının aceleci davrandığını söyleyen İsmail Tekin, maçın sonunda sürpriz yaşamamak için tedbir aldıklarını kaydetti.

Tekin, “Rakibin konumu itibariyle bugüne kadar gol atamamış olduğunu ve bize karşı hırslı olacaklarını iyi biliyorduk. Ligde 2 puan toplamış bir takım ama oynadıkları maçlarda hep son anlarda gol yiyerek puan kayıp eden bir takımla oynadık. Biz maç içerisinde tedbirimizi almıştık fakat sabırlı olabilme konusunda aceleci davranıyorduk. Kalemizde bir gol gördük sonra bir penaltı kazandık. İki defans oyuncusunun önünde rakip ikinci yarıda oyuncu oynatıyordu. O bölgeye biz adam çıkarınca teslim oldular. Oyunun hakimiyeti 2-1 den sonra bize geçti. Sonrasında geliştirdiğimiz pozisyonlar neticesinde 3. golü bulduk. Kazaya uğramadan maçı kazandık. Oyuncularımın maça çıkarken inançları çok önemliydi. Mağlup duruma düşmelerine rağmen kendilerine ait olan kazanma arzusunu sahaya yansıttılar. Dolayısıyla 3 puanı 3 golle almayı başardık. Futbolcularımı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ