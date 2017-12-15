Erol Bulut’un yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Turgay Karslı, “Biz bu maçı kazanmak ve tur geçmek için motive olmuştuk. İlk dakikada rakibin eksik kalması bizim de oyun içindeki formatları değiştirmemize neden oldu. Bol gol atabileceğimiz bir müsabakaydı. Bazı şanssızlıklar yüzünden ikinci golü atamadık, belki bazı beceriksizliğimiz sonucunda 1-1’lik bir skorla kupaya veda etmiş olduk. Üzgünüz lige mutlaka cevap vermemiz gereken bir kadroyu oluşturup, ligde olmak ve bulunmak istediğimiz yerde mücadelemize devam edeceğiz.”

“GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE...”

Turgay Karslı kendisine yöneltilen ise ‘Takım gol atamıyor, bunun nedeni kazanamamaktan mı kaynaklanıyor?’ sorusuna, “Açıkçası ben şunu beklerdim. 1-1 değil de 2-1’den sonrada kupaya veda edebilelim. Bununda bize artısı olabileceğine inanıyordum. En azından takımın maç kazanma duygusunu, arzusunu ön plana çıkaran bu isteğini Galatasaray maçı ve daha sonraki maçlara da dönüştürüp, kazanan takımla devam etme arzusundaydık. Sonuca varıp kazanan takım olarak devam etmek her zaman avantajlıdır. Kupadan elensek dahi galip gelmek avantajlı olacaktı.” yanıtını verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ