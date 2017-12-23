Yeni Malatyaspor formasıyla ikinci sezonu yaşayan Murat Yıldırım, ligin liderini yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kayserispor hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı oyuncu Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray karşısında defansif oynayarak değil, atağa çıkarak galibiyet aldıklarını kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

TARAFTARIMIZ SON DÖNEMLERİN EN İYİ ATMOSFERİNİ YAŞATTI

“Belki ikinci yarıda skor daha farklı olabilirdi ama skoru koruyabilmek adına oyunun bazı bölümlerinde kapandığımız için 2-1 üstün geldik. Öte yandan ligin lider takımından 3 puan almak tabii güzel bir duygu. İnşallah bu güzel oyunu diğer maçlarda da sergileyerek 3 puan alarak yolumuza devam ederiz. Performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtabiliyorsam bunda baş mimar elbette hocamızdır. Yeni Malatyaspor’u hakikaten güzel bir oyun sistemi ile yönetiyor. Antrenmanlarda çok çalışıp, rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Ona göre de sahaya çıkıyoruz. Futbolcu arkadaşlarım sahada ne yapacağını iyi bildiği için ortaya güzel bir oyun çıkıyor. Biz daha iyi skorlar alarak daha üst sıralarda da olabilirdik. Ne yazık ki 5-6 hafta gol sıkıntısı yaşadık. En sonunda da Galatasaray’a patladık. İyi oynayarak kazandığımız için mutluyuz. Yenildiğimiz maçlarda da iyi oynamıştık. Belki kötü oynasaydık umut vermeyecektik. O zaman kara kara düşünebilirdik. Ama haftalardır iyi oynayıp kazanamayınca Galatasaray gibi rakiple dahi oynasanız kazanabiliyorsunuz. Taraftarımızda son zamanların en müthiş atmosferini bizlere yaşattı. Bizi tribünden desteklemeleri de inanılmaz güç katıyor. Onun için tek bir maçta değil her maça onları bekliyoruz.”

“BİR KENARA BIRAKTIK”

Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçına odaklandıklarını belirten Murat Yıldırım,“Artık Galatasaray galibiyetini bir kenara bıraktık. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklandık. Şimdiki rakibimize göre idmanlarda çalışacağız. Onlarda ligde iyi performans sergiliyor. Puanımız onlar kadar olmasa bizde en az onlar kadar iyiyiz. Kesinlikle galibiyet için gideceğiz. Alacağımız 3 puan Malatyaspor’a yakışacaktır. İnşallah galip gelerek devre arasına daha rahat gireceğiz.” şeklinde koşuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ