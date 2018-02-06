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Kayserispor, Osmanlıyı ateşe attı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Kayserispor, Osmanlıyı ateşe attı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:05
Kayserispor, Osmanlıyı ateşe attı

Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Uygar Bebek xx, Osman Gökhan Bilir xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tiago Pinto xx, Musa Çağıran xx (Sharafabad dk. 78 x), Mehmet Güven xx (Özer Hurmacı dk. 46 x), Lumanza Lembi xx, Serdar Gürler xx, Aminu Umar xx, Cikalleshi xx (Mehmet Batdal dk. 46 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Maxsö, Regattin, Luiz Carlos, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Kayserispor: Lung xx, Cristian Sapunaru xx, Kana Biyik xx (Levent Güeln dk. 81 ?), Oleksandr Kucher xx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xx, Stephane Badji xx, Güray Vural xx (Varela dk. 72 x), Deniz Türüç xx (Henrique dk. 86 ?), Isaac Mendes xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Toledo, Artem Kravets, Erdal Öztürk, Erkan Kaş, William Douglas Amorim
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Gol: Deniz Türüç (dk. 12 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Musa Çağıran (Osmanlıspor), Lung, Varela (Kayserispor) 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigOsmanlısporKayserispor
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