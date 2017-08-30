Transfer sürecinin başladığı bu güne kadar etkili bir forvet için görüşmediği kimse kalmayan Yeni Malatyaspor yönetimi arayışlarında sona geldi. Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’da bu hafta ilk 11 başlaması ve gol atması bu oyuncunun bordo mavili kulüpten ayrılmayacağı dedikodularını gerçeğe dönüştürürken, Yeni Malatyaspor yönetimi de bu oyuncudan umudunu kesti. Kayserispor ile sorunlu bir fesih süreci yaşayan Brezilyalı forvet Welliton ile ciddi bir şekilde ilgilenen kulüp 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı. Bir ara Galatasaray’ın da talip olduğu Brezilyalı oyuncu, Kayserispor’da oynamaya sıcak bakmazken, sarı kırmızılı kulüple olan bağı ise bir başka takıma transferini engelliyor. Welliton için Kayserispor ile görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor, renktaşı Kayserispor’un izin vermesi halinde sambacıya imzayı attıracak. Sinan Gümüş’ün takımdan ayrılması durumunda Welliton’un alternatif olarak alınmasını planlayan Galatasaray’ın ise bu oyuncudan vazgeçtiği, Brezilyalı futbolcunun da oynayacağı bir kulübe gitmeyi istediği öğrenildi.

FATİH AVCI