30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Kayserispor izin verirse Malatyalı olacak! Forvete sambacı geliyor

Yeni Malatyaspor yönetiminin uzun süredir peşinde koştuğu fakat bir türlü dolduramadığı forvet mevkii Welliton ile dolacak.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:50
Kayserispor izin verirse Malatyalı olacak! Forvete sambacı geliyor

  Transfer sürecinin başladığı bu güne kadar etkili bir forvet için görüşmediği kimse kalmayan Yeni Malatyaspor yönetimi arayışlarında sona geldi. Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’da bu hafta ilk 11 başlaması ve gol atması bu oyuncunun bordo mavili kulüpten ayrılmayacağı dedikodularını gerçeğe dönüştürürken, Yeni Malatyaspor yönetimi de bu oyuncudan umudunu kesti. Kayserispor ile sorunlu bir fesih süreci yaşayan Brezilyalı forvet Welliton ile ciddi bir şekilde ilgilenen kulüp 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı. Bir ara Galatasaray’ın da talip olduğu Brezilyalı oyuncu, Kayserispor’da oynamaya sıcak bakmazken, sarı kırmızılı kulüple olan bağı ise bir başka takıma transferini engelliyor. Welliton için Kayserispor ile görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor, renktaşı Kayserispor’un izin vermesi halinde sambacıya imzayı attıracak. Sinan Gümüş’ün takımdan ayrılması durumunda Welliton’un alternatif olarak alınmasını planlayan Galatasaray’ın ise bu oyuncudan vazgeçtiği, Brezilyalı futbolcunun da oynayacağı bir kulübe gitmeyi istediği öğrenildi.  

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya