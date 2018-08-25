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Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:40
Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

53. dakikada sol kanattan Atilla'nın ortasında ceza sahasında yükselen Chery'nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 
57. dakikada Deniz, topu sol kanattan müsait durumdaki Bilal'e çıkardı. Arka direkte topla buluşan Bilal, müsait durumdayken istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti. 
63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Lung boşa çıkınca topu önünde bulan Donald'ın vuruşunda top üstten auta gitti. 
76. dakikada sol kanatta çizgiye inen Bilal'in ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top yandan auta gitti. 
79. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

Stat: Kadir Has 

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx 
Kayserispor: Lung xxx, Kana Bıyık x, Atila Turan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx (Şamil dk. 69 x), Bilal xx, Mensah x (Asamoah dk. 77 x), Deniz Türüç x (Kravets dk. 85 ?), Rotman xx, Umut Bulut xx 
Yedekler: Muammer, Doğan, Levent, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Boldrin, Mert 
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sincere xx, Mina xx, Rahman xx, Sadık xx, Guilherme xx, Aleksic xx, Pereira xx (Chebake dk. 68 x), Ahmed xx (Donald dk. 46 x), Boutaib xx, Adem Büyük x (Mustafa dk. 90 ?) 
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Murat, Erkan Kaş, Dia 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Sarı kartlar: Rotman, Atila Turan (Kayserispor), Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) 

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