26 Aralık 2017 Salı

Kayseri'de yoğun ilgi

Yeni Malatyaspor ligin son haftasında Kayserispor’un konuğu oldu.

26 Aralık 2017 Salı 10:25
Kayseri'de yoğun ilgi

  Maçtan önce yağan Kar havayı yumuşatırken zemin  futbol oynamaya müsaitti. Malatya’dan gelen taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken Kayserisporlu taraftarlarda stadyumdaki yerlerini almıştı. Müsabaka öncesi, ev sahibi takım taraftarları Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve teknik direktör Erol Bulut’a sevgi gösterisinde bulunup cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri tribünü ile misafir tribünündeki taraftarlar karşılıklı sevgi gösterileri ve kardeşlik sloganları attılar.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporAdem Büyük

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