Maçtan önce yağan Kar havayı yumuşatırken zemin futbol oynamaya müsaitti. Malatya’dan gelen taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken Kayserisporlu taraftarlarda stadyumdaki yerlerini almıştı. Müsabaka öncesi, ev sahibi takım taraftarları Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve teknik direktör Erol Bulut’a sevgi gösterisinde bulunup cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri tribünü ile misafir tribünündeki taraftarlar karşılıklı sevgi gösterileri ve kardeşlik sloganları attılar.

HABER MERKEZİ