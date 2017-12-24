Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Lig’de dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, bu hafta da Kayserispor’un iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. Khalid’in 45. Dakikada atığı kafa golü sarı kırmızılı temsilcimize galibiyeti getirirken, ev sahibi takımın baskısı kaleci Ertaç’tan öteye geçemedi. Süper Lig’de 2017 – 2018 futbol sezonunun ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan kaplanlar toplamda 6. galibiyetini aldı. 9 gole ulaşan Khalid krallık yarışında dördüncü sıraya ulaştı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)
Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, Erdal
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, Meza
Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!