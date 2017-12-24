24 Aralık 2017 Pazar

Kayseri’de baskın var!

Süper Lig’de bu sezon kendi sahasında hiç mağlup olmayan Kayserispor’un bu unvanına Malatya son verdi. İlk yarının son maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekibimiz şampiyonluk potası içinde olan rakibini ilk yarıda Khalid’in kaydettiği tek golle 1 – 0 mağlup etti. 22 puana ulaşan kaplanlar Süper Lig’de ilk devreyi 10. sırada bitirmeyi garantiledi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:08
Kayseri’de baskın var!

  Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Lig’de dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, bu hafta da Kayserispor’un iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. Khalid’in 45. Dakikada atığı kafa golü sarı kırmızılı temsilcimize galibiyeti getirirken, ev sahibi takımın baskısı kaleci Ertaç’tan öteye geçemedi. Süper Lig’de 2017 – 2018 futbol sezonunun ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan kaplanlar toplamda 6. galibiyetini aldı. 9 gole ulaşan Khalid krallık yarışında dördüncü sıraya ulaştı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Bia dk. 46 x), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji xx, Kucher xx (Espinoza dk 80, Kana Bıyık xx, Atila Turan xx, Şamil x (Stojiljkoviç dk. 69 x)

Yedekler: Zülfikar, Levent Gülen, Meleg, Berkant, Erdal

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx (Dening dk. 79), Murat xx (Buğra dk. 70), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık, Turgut (Adem dk. 57), Cissokho, Chebake, Aytaç, Meza

Yedekler: Ceddy, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat, Murat, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Şamil, Espinoza (Kayserispor), Chebake, Meza, Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: KayserisporYeni MalatyasporBusabah

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