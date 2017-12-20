Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başlayan Sarı-Kırmızılılar, zorlu deplasmandan en az 1 puan hedefliyor. Erol Bulut yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana izinli olan Adem Büyük, Michael Pereira, Issıam Chebake ve Murat Akça katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, rehavet uyarısında bulunarak, Kayseri maçına motive olunmasını istedi. Galatasaray karşısında alınan galibiyet ve oynanan futboldan dolayı oyuncularını tebrik eden Bulut’un oyuncularına, “Bir kez daha size olan güvenimi boşa çıkartmadığınız için teşekkür ediyorum. Malatya’ya yakışan bir sonuçla ayrıldınız sahadan. Biz sadece bu maçta değil, yenildiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda da iyi futbol oynadık ama üzerimizde bir şansızlık vardı. Bu şansızlığı kırdık diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde yine çok zorlu bir maç var. Kayserispor aldığı sonuçlarla bu ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu gösterdi. Sizden ilk yarının son maçında da aynı performansı bekliyorum” dediği duyuldu.

Galatasaray karşısında on birde oynayan oyuncuların yarı sahada kondisyon çalışması yaptığı antrenmanda morallerin yüksek olduğu görüldü. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Bu arada yapılan çalışmayı özel bir yemek şirketinin yöneticileri ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ