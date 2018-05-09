Kayısı yiyen zirveye çıkıyor!

Malatya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mahir Karakaya, “3540 yüksekliğindeki Medetsiz Dağı orta zorluk seviyesinde tırmanış yapılabilen bir zirveye sahip. Karboğazı mevkiinde başlayarak Yörüklerin yaşadığı yaylaya kamp attık. Gece saat 3 dolayında başladığımız yürüyüşümüz öğlen saatlerinde tamamlandı. Akşam saatlerinde tekrar zirveden dönüş yaparak tırmanışı tamamladık. 4 proje ekibimiz ve bir rehberimiz ile 12 saat süren etkinliğimiz sıkıntısız şekilde gerçekleştirdik. Belli bölgeleri buz kramponlarıyla çıkmak zorunda kaldık. Zirvede hava koşulları çok iyi olmasa da verimli bir tırmanış oldu. Karşılaştığımız bulutlar, temiz hava ve manzara bizlere çok şey yaşattı. Malatya Valiliğinin gönderdiği hediyeleri Mersin Valiliği yetkililerine teslim ettik. Yöre halkı bizleri samimi şekilde karşıladılar. Karboğazı savaşında şehit olan askerlerimiz anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Çok etkileyici bir hikayesi olduğunu öğrendik. Savaş zamanında o bölgede yaşayan 55 köylü 2 bine yakın Fransız askerini püskürterek teslim alıyor. Böylelikle dünya tarihine geçiyorlar. Ekip olarak orada duygulu anlar yaşadık.” diye konuştu.

“4100 RAKIMLI BİTLİS SÜPHAN DAĞI”

Türkiye'nin 7 bölgesinin 7 en yüksek dağına tırmanış düzenlediklerini kaydeden Karakaya, 3. etabını gerçekleştirdikleri etkinliğin kalan etaplarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “İnşallah önümüzdeki hafta Güneydoğu’nun en yüksek zirvesi Diyarbakır Karaca Dağ’a gideceğiz. Ramazan ayından sonra Karadeniz’in Kaçkar Dağı’na ardından İç Anadolu’nun zirvesi Erciyes Dağı’na tırmanacağız. Sonrasında ise Doğu’nun ve Türkiye’nin zirvesi Ağrı Dağı’na gidecektik ama kapalı olduğundan dolayı 4100 rakımlı Bitlis Süphan Dağı’na gideceğiz.”

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