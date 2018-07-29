Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mahir Karakaya, daha önce “Kayısı Ye, Zirvede Kal" projesiyle kulüp üyelerinin 4 farklı zirveye tırmandıklarını anımsatarak beşinci zirve için Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştireceklerini söyledi. Projeyle Türkiye'nin 7 bölgesinin 7 en yüksek zirvesine kayısının tanıtımı amacıyla tırmanış düzenleyeceklerini belirten Karakaya,“Normalde Ağrı dağına tırmanmamız gerekiyordu. Askeri operasyonlar devam ettiğinden dolayı Anadolu’nun üçüncü doruğu olan 4100 metre rakımlı Süphan Dağı’na tırmanmaya karar verdik. Ekibimizden toplam 4 kişi iki gün sürecek olan etkinlikte bir geceyi o bölgede geçirecek. Ekibimizin başında eski dağcılık il temsilcisi arama kurtarma uzmanı Abdullah İnce bulunacak. Malatya Valiliği tarafından desteklenen projemizin amacı Türkiye'nin 7 bölgesinin 7 en yüksek zirvesine tırmanış düzenleyerek kayısının tanıtımını gerçekleştirmektir. Kayısının insan sağlığına faydası ve vücuda verdiği enerjinin bilinmesini sağlayarak, ileriki projelerimiz için farklı bir altyapı hazırlamaktır. İnşallah ekibimiz kazasız ve sıkıntısız şekilde projemizin beşinci etabını sorunsuz şekilde tamamlayarak tekrar ilimize dönecektir.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SAYILI PROJELERDEN

“Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor” projesi kapsamında ise diğer bir kafilenin Mersin’in Silifke ilçesine dalış eğitimleri almak için gideceğini kaydeden Karakaya, “Etkinliğe katılacak olan çocuklarımızın büyük bir kısmı şehit ve gazi ailelerinin çocuklarıdır. 22 kişilik bir kontenjan ile Mersin’e hareket edeceğiz. Profesyonel hocalarımızın eşliğinde tekneyle deniz üzerinde sabahtan akşama kadar dalış ve yüzme dersleri verilecek. Aralarında ilk defa yüzme ve dalışla tanışacak arkadaşlarımız olacak. Aynı gün çocuklarımız otelde konaklayacak. Pazar günü ise Mersin içerisinde kültürel bir gezi yapacağız. Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna döneceğiz. Bu etaptan sonra rafting eğitimlerimiz olacak. Onu da Tunceli’de yapmayı planlıyoruz. İki projemizde Türkiye’de yapılan sayılı projelerden. Sağlam adımlarla sorunsuz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Malatyalı çocuklarımızın ve ailelerin ilgilisi büyük, her etkinlikten sonra tekrarını bizden talep ediyorlar. Bu projelerimiz tamamlandıktan sonra yeni projelere yöneleceğiz.” ifadelerini kullandı.