2.Amatör Küme’den 1. Amatör Kümeye yükselecek takımları belirleyecek 12 haftalık ligde ilk 2 hafta geride kaldı. Ligin ikinci hafta müsabakaları Yeşiltepe ve bazı ilçe statlarında oynandı. Gruplarında oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazanan 3 takım zirveyi paylaştı. Ligin ikinci haftasında şu sonular alındı: Şire Pazarı Spor - Konak Bld. Spor 1 – 8, Polat Bld. Spor - Çatyol Bld. Spor 1 – 2, M. Fenerspor - Arapgir Spor 0 – 2, Tandoğan Spor - Pütürge Bld. Spor 2 – 3, M.İdmanyurdu - Çöşnük Gençlik 1 – 2, Doğanyol Bld. - Kale G.Birliği Spor 2 – 4. Bu sonuçların ardından A grubunda 6’şar puanlı Çatyol ve Pütürge, B grubunda ise Kale liderlik koltuğuna oturdu.
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. Hafta maçlarının programı ise şöyle: Kale G.Birliği Spor - M.İdmanyurdu, Çöşnük Gençlik - M.Fenerspor, M.Galata Spor - Doğanyol Bld.Spor, Konak Bld.Spor - Tandoğan Spor, Pütürge Bld. Spor - Polat Bld. Spor, Hekimhan Spor - Şire Pazarı Spor.
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