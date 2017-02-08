TEKİN: KENDİMİZE GELDİK
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, ikinci golü geç buldukları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları yenilginin ardından alınan 3 puanla kendilerine geldiklerini belirten Tekin, “Pozisyonlar bulduk fakat değerlendiremedik. İkinci gol gecikince sıkıntılar yaşadık. Fakat geçen haftaki yenilgiden sonra bu galibiyetle kendimize geldik. Tabi bu maçta pozisyonların zenginliği açısından bu bizim için sevindirici. Tabi biz ilk yarıda da aynı şekilde 4 puan gerideydik. Sonra 8. Hafta sonunda lider olduk. Tabi bunu sonuna kadar kovalayacağız. Yine bana göre en şanslı takımlardan biriyiz” dedi.
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