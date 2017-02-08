08 Şubat 2017 Çarşamba

Kaygusuz Yeşilyurt!

İnönü Üniversitesi’ne 2 – 1 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara alan Yeşilyurt Belediyespor, bu mağlubiyeti dün karşılaştığı Elazığ DSİ karşısında unutturdu. Ligde sondan ikinci sırada yer alan zayıf rakibini Loris ve Yusuf Kaygusuz’un golleriyle 2-0 mağlup eden turuncu yeşilliler, şampiyonluk yarışında haftayı kaygısız kapattı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:45
Kaygusuz Yeşilyurt!

  Yeşilyurt Belediyespor  Elazığ DSİ maçı Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynandı. Müsabakayı Erdi Çetin, Erdem Altaş, Temel Yazıcı hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 32. dakikada Loris, 89’da ise Yusuf kaygusuz attı. Müsabakaya Önder, Ziya, Ali, Bedrettin, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltti. Karşılaşmanın 86’ncı dakikasında konuk takım oyuncusu Bayram Demireli hakeme şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

TEKİN: KENDİMİZE GELDİK
  Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, ikinci golü geç buldukları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları yenilginin ardından alınan 3 puanla kendilerine geldiklerini belirten Tekin, “Pozisyonlar bulduk fakat değerlendiremedik. İkinci gol gecikince sıkıntılar yaşadık. Fakat geçen haftaki yenilgiden sonra bu galibiyetle kendimize geldik. Tabi bu maçta pozisyonların zenginliği açısından bu bizim için sevindirici. Tabi biz ilk yarıda da aynı şekilde 4 puan gerideydik. Sonra 8. Hafta sonunda lider olduk. Tabi bunu sonuna kadar kovalayacağız. Yine bana göre en şanslı takımlardan biriyiz” dedi.

FATİH AVCI
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