Kayak Kulübü çalışmalara başladı

Türk Kayağının efsane kulübü, Erzurum Kayak Kulübü yeni sezonda yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda daha büyük başarılara imza atmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl, eski olimpiyat kayakçısı Atakan Alaftargil’in kulüp Başkanlığına seçilmesi ile birlikte adeta küllerinden doğan ve kayak pistlerinde kükreyen dev haline gelen Erzurum Kayak Kulübü, bundan böyle yaz kış faaliyetlerine devam edecek.

Efsane Kayak Kulübü, eski başkanlarında hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. 1960 yılında kurulan Dadaşların kayaktaki gurur kaynağı Erzurum Kayak Kulübü, yaz kondisyon kampları ile 2018-2019 kayak sezonuna iddialı hazırlanıyor. Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, yönetim kurulu üyeleri ile eski başkanlar Fatih Tüzemen ve Cafer Nuroğlu da efsane kulübün yaz kondisyon çalışmalarında kayakçıları ve antrenörleri yalnız bırakmayarak onlara moral veriyor. Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ile yönetim kurulu listesindeki Tuba Temelli Çoban, Hikmet Koray Kartal, Kadir Demirbüken, Mehmet Tortum, Osman Keleşoğlu. Emre Çarıkçıoğlu, Burak Midilliç, Yakup Nuroğlu, Burak Gözgeç, Kubilay Tuğoğlu, Enes Çınar’ın çok başarılı projelere imza attığını belirten eski kulüp başkanı Fatih Tüzemen, Alaftargil ve ekibini tebrik etti. Sporculuk döneminde kendisine hem Fatih Tüzemen’in hem de Cafer Nuroğlu’nun kendisine kulüp başkanlığı yaptığının altını çizen eski olimpiyat sporcusu ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, “Hem Fatih başkan, hem de Cafer başkan sporculuk yıllarımda bana başkanlık yaptılar. Kendilerinin tecrübelerinden faydalandık. Bugün bu noktalara geldiysek ve öğretim görevlisi olarak Türk sporuna hizmet veriyor isek, bunları eski başkanlarımızın tecrübelerine borçluyuz. Bizim amacımız onların bıraktığı bu görev bayrağını daha da yukarıları taşımaktır. Bu ziyaretten dolayı hem Fatih Başkanımıza hem de Cafer başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.