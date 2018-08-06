Kavşak yeni sezona hazır!

Stadyum (Üniversite 1) Köprülü kavşak projesinde sona yaklaşıldığını belirten Çalık, “13 Mart 2017 tarihinde ihalesi yapılan ve 1 Haziran 2017’de yapımına başlanan stadyum kavşağımız tam yonca şeklinde yapılmaktadır. Yaklaşık 24 Milyon TL’ye de mal olmaktadır.’’ diye konuştu.

Malatya’nın her geçen gün daha da büyüdüğünü ve gelişmekte olduğunu vurgulayan Çalık, “Malatya Stadyumumuz ile İnönü Üniversitesi Doğu Girişini birbirine ve Elazığ-Malatya Devlet Yoluna bağlaması amacıyla tasarlanan Yonca Tipi Kavşak Projesiyle bulunduğu bölgede yoğun trafik akışına, özellikle Malatya Stadyumumuzun olduğu kesimde müsabaka günlerinde oluşacak yoğun trafik yükü ve yoğunluğunun azaltılmasına ve ana trafiğin kesintisiz bir şekilde seyretmesi anlamında çözüm sağlanmıştır.’’ İfadelerini kullandı. ‘’Malatya Stadyumumuzda ultra ışıklandırma, tribün ara geçişleri, soyunma odaları ve tuvaletlerdeki bakım işlemlerini de tamamlayarak yeni sezona hazır hale getirdik. Süper Lig de emin adımlarla ilerleyen Yeni Malatyaspor’umuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarımızın karşılaşmaları izlemek için gittikleri stadyumda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için gerekeni yapıyoruz. Yaptığımız kavşak projesi ile taraftarımız kazasız belasız maçlarını izlemeye gideceklerdir. Ortak sevdamız Yeni Malatyaspor’umuz bu sezon Süper Lig de hak ettiği başarıyı göstereceğine inancımız tamdır.” (BÜLTEN)