Kavşak Fener maçına yetişecek!

Yapımına 2017’nin ortalarında başlanan Malatya Stadyumu Köprülü Kavşağı söz verildiği gibi 2017 – 2018 sezonu sonuna yetiştirilemese de 2018 – 2019 sezonunun ilk iç saha maçına kavuşturulacağa benziyor. Yapım işi Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen kavşakta çalışmalar artık sona geldi.

ÖZNUR ÇALIK: YENİ SEZONA YETİŞSİN DEMİŞTİK

Son 1 ayda hızlanan çalışmalar kapsamında, kavşağın D300 Çevre Yolu, İnönü Üniversitesi, Malatya Stadyumu, Elazığ ve Malatya istikametlerini oluşturan bağlantılar tamamen asfaltlandı. Kenar bariyerleri zemine monte etme işlemi devam ederken, yaya için de karşıya geçiş için köprü üzerinde kaldırım inşa edildi. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bölge müdürümüzle yaptığımız son görüşmede köprülü kavşağımızın yeni sezona mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştik. Şu an itibariyle aldığım bilgiler doğrultusunda artık son aşama gelinmiş. Yeni sezonda Malatyaspor Göztepe deplasmanından sonra ilk iç saha maçını Fenerbahçe ile yeni stadında oynayacak. Dolayısıyla bu maçta yaşanacak yoğunluk, yeni kavşağımızın kullanılır hale gelmesiyle yarı yarıya azalacak. Aynı aksta bulunan İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Elazığ ile Malatya hattını kullanan sürücüler rahatlamış olacak. Hem taraftarımızın ve görevlilerin stada kolay ulaşımı, hem de o yol güzergâhını kullanan sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacak. Kavşağımız şimdiden taraftarımıza ve Malatyalılara hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.