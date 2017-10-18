18 Ekim 2017 Çarşamba

Katipoğlu’ndan sürpriz ziyaret

Ankara’da devam eden Malatya Tanıtım Günleri’nde Evkur Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store standını ziyaret eden Başkan Adil Gevrek, MASTÖB Ankara Şubesi yönetimine plaket verdi. Kulübün ilk başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’da ziyaretçiler arasında yerini aldı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:17
Katipoğlu’ndan sürpriz ziyaret

  Atatürk Kültür Merkezi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin organizesi ile gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri'nin ilk gününden itibaren en fazla ilgiyi Evkur Yeni Malatyaspor standının gördüğü ifade edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, standı ziyaret ederek MASTÖB Ankara Şubesi yönetimine plaket verdi.

Standın hazırlanmasında önemli rol oynayan Ankara Malatyasporlular Derneği ve MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ile ekibine teşekkür eden Gevrek, “Malatya’mızın tanıtımının yapılacağı Ankara’daki Malatya Tanıtım Günleri’nde Yeni Malatyaspor’umuzun standının olması mutluluk verici. Buranın açılmasında Ankara Malatyasporlular Derneği ve MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ile ekibinin büyük katkısı oldu. Kendilerinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Malatya denildiğinde kayısı ve Malatyaspor akla gelir. İnşallah tanıtım günlerinde hem kulübümüzün resmi ürünlerini Malatyalılara ulaştıracağız, hem de takımla hasret gidermiş olacağız. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi Malatya Tanıtım Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

4 gün sürecek Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan stantla Malatyalıların Evkur Yeni Malatyaspor ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelir beklendiği ifade edildi. Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor standını ziyaret eden isimler arasında kulübün eski başkanlarından Mehmet Emin Katipoğlu da vardı. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Tanıtım Günleri

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