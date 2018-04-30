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Katipoğlu’ndan Çakır’a Destek!

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün eski başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya’da kaybolan futbol heyecanını yeniden ortaya çıkardığını söyledi.

Katipoğlu’ndan Çakır’a Destek!

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün eski başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya’da kaybolan futbol heyecanını yeniden ortaya çıkardığını söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
Katipoğlu’ndan Çakır’a Destek!

Yeni Malatyaspor Kulübü eski Başkanlarından Mehmet Emin Katipoğlu bir açıklama yaparak, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Çakır’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“BÜYÜK EMEKLER HARCADI”

Çakır’ın, Malatya futbolunun bugünlere gelmesinde büyük emeklerinin olduğunu belirten Katipoğlu, “Ahmet Başkanıma çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Kendisi her zaman Malatya futbolunu yeniden dirilten başkan olarak anılacaktır. Tarihinde ilk kulüp başkanı olduğum Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasında verdiği emeklerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Malatya futbolunun yeniden ayağa kalkması noktasında büyük emekler harcadı. O dönem Ankara’dan Malatya’ya gelmem ve kulübün başına geçmem konusundaki ısrarcı tavrını kıramamıştım. Kendisi kulüp başkanlığı yaptığım dönemde de bize her türlü katkıyı sunmuş, iyi niyetli bir şekilde Malatya futbolunun düzelmesi için elinden geleni yapmıştı. Bugün futbolumuzun geldiği noktada başkanımızın payı çok fazladır. Bu anlamda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız görevi bırakırken hak helalliği istemişti. Eğer hakkımız geçtiyse helal olsun. O günde başkanım emrindeydim, bugün de bir sözüyle emrinde olmaya hazırım. Kendisine çıktığı yolda başarılar diler, Allah yardımcısı olsun derim” diye konuştu.

İHA

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YENİMALATYASPORMehmet Emin KatipoğluAhmet çakır
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