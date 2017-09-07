07 Eylül 2017 Perşembe

Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:36
Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarından henüz dönmeyen Sadio Diallo ve Khalid Boutaib katılmadı. Antrenman öncesi bir toplantı yapan Ertuğrul Sağlam, Süper Lig’in zorlu periyodunun bundan sonra başladığını söyledi. Geride kalan 3 haftada takımların birçoğunun henüz tam olarak hazır olmadığını ve bunun alınan neticelere yansıdığını belirten Sağlam, “Milli ara birçok takım için adeta imdada yetişti. Çünkü transfer döneminde birçok takım hep kamplardan sonra kadrosunu güçlendirdi. Dolayısıyla takım uyumu ve fiziksel durum gibi etkenler ilk 3 haftada gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasını engelledi. Önümüzdeki Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu bir maratona gireceğimiz aşikar. Sizden bu süreçte daha çok çaba ve mücadele bekliyorum” sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalıştığı gözlendi. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda top çalışmasının ardından taktik çift kale maç yapan sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Sağlam hata yapan oyuncuları oyunu durdurarak uyardı. Sarı-siyahlı takım yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek. 

İHA
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