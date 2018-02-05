Kasımpaşa mesaisi başladı 

Öğle saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde kısa bir yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Antrenman öncesi saha ortasına topladığı futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Antalya yenilgisi ve bu haftaki Kasımpaşa maçıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Antalya karşısında oynanan oyundan memnun kalmadığını dile getiren Bulut, “Antalya maçında kendi kimliğimizi sahaya yansıtamadık. Basit hatalar yaptık. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra gereksiz bir panik içerisine girdik. Kendi oyunumuzu oynamaya devam etseydik, oradan en az 1 puanla dönebilirdik. Her şeye rağmen bu maç geride kaldı. Şimdi yepyeni bir hafta ve maç var önümüzde. Cuma günü Kasımpaşa’yı yenip bu kaybı telafi etmeliyiz” dedi.

Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Tam kadro yapılan çalışmada sakatlığı süren Dia takımdan ayrı çalıştı.Evkur Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Adem Büyük ve kırmızı kart cezalısı Issiam Chebake, ligin 21. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

