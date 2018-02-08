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Kasımpaşa maçında galibiyet arayacak 

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını yaparak kampa girdi. Geçen hafta aldığı Antalya yenilgisini unutturmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, galibiyet için kenetlendi.

Kasımpaşa maçında galibiyet arayacak 

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını yaparak kampa girdi. Geçen hafta aldığı Antalya yenilgisini unutturmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, galibiyet için kenetlendi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 14:21
Kasımpaşa maçında galibiyet arayacak 

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kasımpaşa maçının taktiğini çalışan Evkur Yeni Malatyaspor, kart cezalıları Issıam Chebake ve Adem Büyük forma giyemeyecek. Son antrenmanda maçın on birini de netleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, kalede Ertaç, savunmada Seth, Sadık, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç, Murat, Pereiara, Dening, forvette ise Khalid’e şans tanıdığı gözlendi.
Rakibin etkili oyuncularına ekstra önlem almayacağı öğrenilen Erol Bulut’un, Dening ve Pereiara’ya ise kanat akınlarında içeriyi zorlamaları talimatı verdiği belirtildi. Yarın saat 20.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Yönetimden maça davet
Karşılaşma saatinin geç olması ve hava soğukluğu gibi nedenlerden dolayı maça ilginin az olma ihtimalini göz önüne alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, taraftara bir kez daha çağrıda bulunarak bu önemli maçta statta olmalarını istedi.
Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Kasımpaşa maçı hem onlar açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli bir müsabaka. Bu maçı kazanan takım büyük avantaj elde edecek. Ligde yarış gittikçe kızışıyor. Bizim buradan alacağımız 3 puan rahatlamamız açısından da oldukça önemli. Bu anlamda taraftarımıza büyük iş düşüyor. Maçın günü ve saatini düşünmeden herkesin takımının yanında olması lazım diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig’KasımpaşaEvkur Yeni Malatyaspor
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