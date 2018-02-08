Kasımpaşa maçında galibiyet arayacak 

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kasımpaşa maçının taktiğini çalışan Evkur Yeni Malatyaspor, kart cezalıları Issıam Chebake ve Adem Büyük forma giyemeyecek. Son antrenmanda maçın on birini de netleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, kalede Ertaç, savunmada Seth, Sadık, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç, Murat, Pereiara, Dening, forvette ise Khalid’e şans tanıdığı gözlendi.

Rakibin etkili oyuncularına ekstra önlem almayacağı öğrenilen Erol Bulut’un, Dening ve Pereiara’ya ise kanat akınlarında içeriyi zorlamaları talimatı verdiği belirtildi. Yarın saat 20.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.



Yönetimden maça davet

Karşılaşma saatinin geç olması ve hava soğukluğu gibi nedenlerden dolayı maça ilginin az olma ihtimalini göz önüne alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, taraftara bir kez daha çağrıda bulunarak bu önemli maçta statta olmalarını istedi.

Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Kasımpaşa maçı hem onlar açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli bir müsabaka. Bu maçı kazanan takım büyük avantaj elde edecek. Ligde yarış gittikçe kızışıyor. Bizim buradan alacağımız 3 puan rahatlamamız açısından da oldukça önemli. Bu anlamda taraftarımıza büyük iş düşüyor. Maçın günü ve saatini düşünmeden herkesin takımının yanında olması lazım diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com

