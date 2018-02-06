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Kasımpaşa biletleri satışta 

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasının biletleri satışa sunuldu. 

Kasımpaşa biletleri satışta 

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasının biletleri satışa sunuldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 16:55
Kasımpaşa biletleri satışta 

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacak. Hafta içi olması ve aynı zamanda saatinden dolayı da fazla ilginin beklenmediği müsabakaya ilgiyi arttırmak için sürekli çağrıda bulunan E.Y. Malatyaspor yönetimi, taraftarının desteğini arkasına almak istiyor.


Geçen hafta aldığı yenilgiyle üzdüğü Malatyasporluları bu hafta mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bilet fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, yazılı bir açıklamayla da taraftarlarını maça davet etti.
Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz de, “Sahamızda zor bir maça çıkacağız. Bu anlamda taraftarımıza büyük görev düşüyor. Maçın günü ve saatine çok da takılmadan takımımızın yanında olmalıyız. Bu maçın kaybedilmesi ya da kazanılması sonuçlarının çok iyi hesap edilerek gerekli ehemmiyetin gösterileceği düşüncesindeyim. Bütün taraftarlarımı cuma günü saat 20.00’de oynanacak Kasımpaşa maçına davet ediyorum” dedi.
Kasımpaşa maçı biletlerinin Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5 TL olarak satıldığı belirtildi.

İHA

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Spor Toto Süper Lig’in 21. HaftaEvkur Yeni MalatyasporKasımpaşa
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