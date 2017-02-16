16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Kartlardan dolayı PFDK’lık oldu

TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçından dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:03
Kartlardan dolayı PFDK’lık oldu

 6 oyuncusunun saha içersinde kart görmesinden dolayı ceza alacak sarı kırmızılılar, taraftarlar ve diğer talimatlar nedeniyle ise her hangi bir ceza almayacak. TFF Disiplin Kurulu’nun ilgili kararı şöyle; “YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.02.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya