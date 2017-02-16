6 oyuncusunun saha içersinde kart görmesinden dolayı ceza alacak sarı kırmızılılar, taraftarlar ve diğer talimatlar nedeniyle ise her hangi bir ceza almayacak. TFF Disiplin Kurulu’nun ilgili kararı şöyle; “YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.02.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

FATİH AVCI