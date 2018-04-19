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Kartala Gözdağı!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, şampiyonluğa oynayan Beşiktaş karşısında en az 1 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların stadında oynadıkları maçlarda 2 de 2 yaptıklarını anımsatan Yıldırım, “O stat uğurlu geliyor inşallah bu hafta oynayacağımız maçla 3 de 3 yaparız.” dedi.

Kartala Gözdağı!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, şampiyonluğa oynayan Beşiktaş karşısında en az 1 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların stadında oynadıkları maçlarda 2 de 2 yaptıklarını anımsatan Yıldırım, “O stat uğurlu geliyor inşallah bu hafta oynayacağımız maçla 3 de 3 yaparız.” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:16
Kartala Gözdağı!

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Alanyaspor ile oynanan maçta Adem Büyük’ün attığı golde şık bir asist yapan sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Murat Yıldırım, İstanbul’a puan almak için gideceklerini söyledi.

“SON DAKİKA GOLLERİ YEMEMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Üzüntülü tarafı son saniyelerde gol yememiz. Yoksa Alanyaspor maçını coşkulu oynamaya çalıştık. 1-0 öne geçtik, ne olursa olsun bu skoru korumamız lazımdı. Bazen böyle şansızlıklar olabiliyor. Onu da yaşadık bu maçta. Bizim için bir tecrübe oldu. Oynayacağımız diğer maçlarda bu tarz son dakika golleri yememeye çalışacağız. Ligdeki yerimizi koruyacağımızı düşünüyorum. Alttaki rakiplerin bizi geçeceğini düşünmüyorum. Onların oynayacağı maçların fikstürüne bakıldığında rahatladığımıza inanıyorum. Ama tabii ki biz bütün maçlara galibiyet için çıkacağız. Biz büyük bir camiayız. Taraftarımızda maç kazanmamızı ister. Büyük takımlar veya Anadolu takımları hiç fark etmez iyi mücadele etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“COŞKULU TARAFTARIMIZ VAR”

Taraftar desteğine vurgu yapan Murat Yıldırım, “Büyük takımlarla çoğu maçımızı içerde oynadık. O bizim için avantaj oldu. Çünkü coşkulu taraftarımız var. Onlar bizi destekleyince ekstra motivasyonla rakipler karşısına çıkıyoruz. Galip geldiğimiz maçlar oldu. Hatta burada Beşiktaş’ı yenebilirdik. Ama şöyle bir durum var. Geçen yıl Vodafone Park’ta 2 de 2 yaptık. Stat uğurlu geliyor inşallah bu hafta oynayacağımız maçla 3 de 3 yaparız. Galip geliriz diye düşünüyorum ama onlarda şampiyonluğa oynuyor. Biz her zamanki oyunumuzu oynarsak en az 1 puan çıkarabileceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMurat Yıldırım
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