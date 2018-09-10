Kartal sabah çalıştı

Süper Lig’in son iki haftasında 5 puan kaybeden Beşiktaş, 5. haftada evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, milli takımlarda görev alan futbolcular idmana katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. 5’e 2 ile devam eden çalışma, dar alanda yapılan kontrol pas ve şut çalışmasıyla son buldu. Beşiktaş, çalışmaları kapsamında Vodafone Park’ta Altınordu ile bir hazırlık maçı oynadı. busabahmalatya.com