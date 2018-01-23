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KARTAL İSTEDİĞİNİ ALDI

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

KARTAL İSTEDİĞİNİ ALDI

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:48
KARTAL İSTEDİĞİNİ ALDI

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy x, Kemal Yılmaz x
Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Celustka x, Musa Nizam x (Sakıb Aytaç dk. 60 x), Diego x, Nazim Sangare x, Danilo x (Chico dk. 84 ?), Charles xx, Emre Güral x, El Kabir x (Harun Alpsoy dk. 79 x), Zeki Yıldırım x, Deniz Kadah x
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Jorge Boffin, Yusuf Çelik, Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Beşiktaş: Fabri x, Medel xx, Vida xxx, Adriano xx, Caner Erkin xx (Gökhan Gönül dk.77 x) Atiba xxx, Babel xx (Lens dk. 83 ?), Talisca xxxx, Oğuzhan Özyakup xx (Tolgay Arslan dk. 70 xx), Quaresma xxx, Negredo x
Yedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Charles (dk. 8) (Antalyaspor), Talisca (dk. 30 ve 54) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Danilo, Charles (Antalyaspor), Caner Erkin (Beşiktaş) busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktasBusabahmalatya.com
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