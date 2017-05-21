21 Mayıs 2017 Pazar

Kars’ta yaşayan Sivaslılardan şampiyonluk kutlaması

Sivasspor’un TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlanması Kars’ta ki Sivaslılarca coşkuyla kutlandı.

21 Mayıs 2017 Pazar 15:50
Kars’ta yaşayan Sivaslılardan şampiyonluk kutlaması
Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması, son haftaki mücadelesinde Sivasspor rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçti ve lider olarak sezonu tamamladı. Yeni Malatyasporu yenerek ligi şampiyon tamamlayan Sivasspor Kars’ta karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşattı.
Karşılaşmanın ardından Sivassporlu taraftarlar kutlamayı, Sivas’ın yöresel oyunları ile sürdürdü. Kutlama İçilen çaylar eşliğinde yapılan samimi muhabbetlerle ile son buldu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Sivassporşampiyonluk

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