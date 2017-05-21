Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması, son haftaki mücadelesinde Sivasspor rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçti ve lider olarak sezonu tamamladı. Yeni Malatyasporu yenerek ligi şampiyon tamamlayan Sivasspor Kars’ta karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşattı.

Karşılaşmanın ardından Sivassporlu taraftarlar kutlamayı, Sivas’ın yöresel oyunları ile sürdürdü. Kutlama İçilen çaylar eşliğinde yapılan samimi muhabbetlerle ile son buldu.

İHA