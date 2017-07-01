01 Temmuz 2017 Cumartesi

Kariyerli kanat!

Yeni Malatyaspor’un son olarak İngiltere’de Wigan Athletic forması giyen ve bonservisi elinde bulunan sağ kanat oyuncusu Gabriel Obertan’ın peşinde olduğu iddia edildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:34
Kariyerli kanat!

 Lig’de kalıcı olmak için titiz bir transfer çalışması yürüten sarı siyahlılar, anlaştığı futbolculara imza attırırken, dış transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor. Her mevki için oyuncu arayışını sürdüren Malatya ekibinin, Bursaspor ve Kayserispor’unda gündeminde olan Fransız kanat oyuncusu Gabriel Obertan’ı transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. Futbola Bordeaux’ta başlayan 28 yaşındaki Obertan, 2009’da Lorient’te kiralık oynadıktan sonra İngiliz ekibi Manchester United’e transfer oldu. Burada 2 sezon top koşturan Obertan 2011’de Newcastle United’a imza attı. Obertan Fransa Ligi’nde 69, Premier Lig’de 71, Şampiyonlar Ligi’nde 14 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 8 karşılaşmada forma giydi. Obertan son olarak İngiltere 1. Lig ekibi Wigan Athletic formasını giydi.

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