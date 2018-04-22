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Kariyerlerin İlk Adım!

Malatya’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Grassroots C Futbol Antrenör Kursu devam ediyor. 27 Nisan’da sona erecek kursta başarılı olan antrenör adayları en alt seviyedeki lisans olan C diplomasıyla kariyerlerine ilk adımı atmış olacak.

Kariyerlerin İlk Adım!

Malatya’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Grassroots C Futbol Antrenör Kursu devam ediyor. 27 Nisan’da sona erecek kursta başarılı olan antrenör adayları en alt seviyedeki lisans olan C diplomasıyla kariyerlerine ilk adımı atmış olacak.

22 Nisan 2018 Pazar 16:20
Kariyerlerin İlk Adım!

Malatyalı antrenörler Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno’nun isminin verildiği kursa Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, İstanbul ve Elazığ’dan kursiyerler katılıyor. TFF Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kurslarda konularında uzman isimlerin teorik eğitimle antrenörlere ders verdikleri belirtildi. Kursta futbol, antrenörlük ve yöneticilik gibi konularda teorik derslerin yanı sıra uygulamalı anlatımların olduğu belirtildi. Kursun 27 Nisan’da son bulacağını belirten TÜFAD Malatya Şube Sorumlu Nihat Bayındır, kursun verimli geçtiğini söyledi. Antrenörlere önemli bilgiler aktarıldığını belirten Bayındır, “Malatya’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Grassroots C Futbol Antrenör Kursu devam ediyor. Malatya’mızın değerli antrenörleri Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno’nun isminin verildiği kursa Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, İstanbul ve Elazığ’dan kursiyerler katılıyorlar. Kursumuz oldukça verimli geçiyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Grassroots C Futbol Antrenör KursuCumali DedeoğluMuharrem Zeyno
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