Kariyerlerin İlk Adım!

Malatyalı antrenörler Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno’nun isminin verildiği kursa Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, İstanbul ve Elazığ’dan kursiyerler katılıyor. TFF Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kurslarda konularında uzman isimlerin teorik eğitimle antrenörlere ders verdikleri belirtildi. Kursta futbol, antrenörlük ve yöneticilik gibi konularda teorik derslerin yanı sıra uygulamalı anlatımların olduğu belirtildi. Kursun 27 Nisan’da son bulacağını belirten TÜFAD Malatya Şube Sorumlu Nihat Bayındır, kursun verimli geçtiğini söyledi. Antrenörlere önemli bilgiler aktarıldığını belirten Bayındır, “Malatya’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Grassroots C Futbol Antrenör Kursu devam ediyor. Malatya’mızın değerli antrenörleri Cumali Dedeoğlu ve Muharrem Zeyno’nun isminin verildiği kursa Hatay, Mersin, Antalya, Samsun, İstanbul ve Elazığ’dan kursiyerler katılıyorlar. Kursumuz oldukça verimli geçiyor” diye konuştu.