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Karesispor’da hedef Samsun BŞB Anakent

Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. haftasında Karesispor, Kurtdereli Spor Salonu’nda Samsun BŞB Anakent karşısına kötü gidişe son vermek için çıkacak.Samsunspor BŞB hazırlıklarına Kurtdereli Spor Salonu’nda devam eden Karesispor’da tek...

Karesispor’da hedef Samsun BŞB Anakent

Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. haftasında Karesispor, Kurtdereli Spor Salonu’nda Samsun BŞB Anakent karşısına kötü gidişe son vermek için çıkacak.Samsunspor BŞB hazırlıklarına Kurtdereli Spor Salonu’nda devam eden Karesispor’da tek...

13 Nisan 2018 Cuma 12:54
Karesispor’da hedef Samsun BŞB Anakent

Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. haftasında Karesispor, Kurtdereli Spor Salonu’nda Samsun BŞB Anakent karşısına kötü gidişe son vermek için çıkacak.

Samsunspor BŞB hazırlıklarına Kurtdereli Spor Salonu’nda devam eden Karesispor’da tek hedef müsabakayı kazanmak. Antrenman öncesi Başantrenör Gencer Baytimur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada her oyuncunun sahada vereceği katkıyı önemsediğini belirterek, “Oyuncularım ellerinde ne var ne yok ortaya koyacaklar. Samsun BŞB Anakent takımı ligin son sırasında, bu maçta artık tüm güçlerini göstereceklerdir. Bizim de iyi bir konsantrasyonla sahada olup onların bir sürprize imza atmasına izin vermememiz gerekiyor. Tek amacımız var kazanmak, kazanıp taraftarlarımıza iyi bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz” dedi.

Karesispor oyuncusu Alican Güney de Samsun BŞB Anakent takımının son sırada olmasının kimseyi aldatmaması gerektiğini ifade ederek, “Ligin son sırasındalar ama bu kimseyi aldatmasın çünkü ellerinden gelen her şeyi, kendilerini gösterebilmek adına yapacaklardır. Biz de Samsun takımına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Kazanıp taraftarlarımızı evine mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz” diye konuştu.

Karesispor-Samsun BŞB Anakent karşılaşması yarın Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Ergin Sarı, Aydın Karaçam ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.
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