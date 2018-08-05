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Kardeşlik ve spor turnuvaları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları” kapsamında yapılacak müsabakaların Van’daki ayağı 04-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Kardeşlik ve spor turnuvaları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları” kapsamında yapılacak müsabakaların Van’daki ayağı 04-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:46
Kardeşlik ve spor turnuvaları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 27 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Hakkâri, Bitlis, Şanlıurfa ve Van illerini kapsayan 4 ana branşta günübirlik spor alanları kurulması suretiyle sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak bölge halkının bireysel ve toplumsal gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora olan ilginin arttırılmasını hedefleyen kardeşlik ve spor turnuvalarının düzenleneceği belirtildi. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları”nın Van etabının ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 07 Ağustos 2018 tarihinde Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı (Eski Belediye Yeri) badminton ile masa tenisi müsabakaları, 08 Ağustos 2018 tarihinde ise sokak basketbolu müsabakaları yapılacak olup; 04-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Edremit Su Sporları Merkezinde plaj voleybolu, 11 Ağustos 2018 tarihinde ise matrak karşılaşmaları gerçekleştirilecektir. Kardeşlik ve spor turnuvalarının son ayağında yapılacak olan bisiklet turu ise 11 Ağustos 2018 tarihinde il protokolünün de katılımları ile eski emniyet kavşağından başlayıp Edremit Su Sporları Merkezinde son bulacaktır. Müsabakalara katılmak isteyen vatandaşların müracaatlarını, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Birimine yapmaları gerektiği belirtildi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 05.08.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
Kardeşlik Ve Spor TurnuvalarıGençlik Ve Spor Bakanlığı
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