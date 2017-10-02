02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Kardeş payı

Süper Lig’in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

01 Ekim 2017 Pazar 19:19
Kardeş payı
10. dakikada Mehdi'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada Fofona’nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Eze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
40. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında ceza sahası içinde Khalid Boutaib'ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Sarı kartlar: Adem, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan (Atiker Konyaspor)
65. dakikada çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Mehdi'nin şutunda top Evkur Yeni Malatyaspor defansına çarparak kornere gitti.
70. dakikada Dening’in kafayla indirdiği topa gelişine vuran Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
80. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Boutaib’in vuruşunda top auta çıktı.
88. dakikada Mehdi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

Stat: Malatya 
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaıb xx, Eren x (Barazite dk. 53 x), Azubuike x (Murat Yıldırım dk. 43 x), Sadık xx, Adem xx, Chebake x, Aytaç x, Rahman Buğra xx, Dening xx (Dia dk. 77 x)
Yedekler: Farnolle, Turgut Doğan, Cissokho, Murat Akça, Mustafa Batuhan, Mina, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xxx, Ömer Ali x (Ferhat Öztorun dk. 57 x), Milosevic x (Malick Evouna dk. 79 x), Fofona xx, Filipovic xx, Eze xx (Manyama dk. 71 x) , Musa xx, Mehdi xx, Skubic x
Yedekler: Abdullaziz, Volkan, Selim, Moke, Vedat, Savaş, Ezekiel, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Eze (dk. 21) (Atiker Konyaspor), Aytaç (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Rahman Buğra (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Adem, Rahman, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor) Ali Turan, Ferhat (Atiker Konyaspor)
İHA

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017