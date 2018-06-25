Karatecilerin sınavı heyecanı

Türkiye Karate Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından organize edilen sınavda, Çelebi Spor Kulübü'nde eğitim alan 150 karateci ter döktü. Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiren Çelebi Spor Kulübü'nde dün kuşak terfi sınavı yapıldı. Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Çelebi'nin gözetiminde gerçekleştirilen sınava, sadece Çelebi Spor Kulübü'nden 150 sporcu katılırken, il genelindeki diğer kulüplerle birlikte Haziran ayı kuşak sınavlarına katılım sağlayan sporcuların sayısı ise, 300'ü buldu. Karate kuşak terfi sınavında ter döken sporcular, hayli zor geçen sınavın ardından bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazandılar. Sınavın sonunda minik karatecilere kuşakları Karate Erzurum İl Temsilcisi Ahmet Çelebi tarafından teslim edilirken, sınavda ve kuşak terfi töreninde Antrenörler Muhammet Çelebi, Emre Karataş, Özkan Kırıveroğlu, Serdar Bingöl ve Kadir Şık da hazır bulundu. Türkiye Karate Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çelebi Spor Kulübü Başkanı olan Ahmet Çelebi, Erzurum'un artık spor alanında da adından sıkça söz ettirmeye başladığını belirterek, "Sadece belli başlı branşlarda değil, Erzurum artık sporun her dalında var ve hepsinde de önemli başarılar kaydediyor. Biz de bu sürece katkıda bulunuyor olmanın ayrıcalığını ve haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.