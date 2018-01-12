12 Ocak 2018 Cuma

Karate aday hakem kursu açılacak

Malatya’da 12-14 Ocak tarihleri arasında karate aday hakem kursu açılacağı belirtildi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:26
Karate aday hakem kursu açılacak

Kursa katılmak isteyenlerden istenilen belgeler ve aranan şartlar ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya’da 12-14 Ocak tarihleri arasında karate aday hakem kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler, belgeler ve aranan şartlara internet sayfamızdan ulaşabileceklerdir” denildi. Kursa katılmak isteyenlerden istenilen belgeler ise şöyle:

“1-Türkiye Karate Federasyonu PTT Bank Posta Çeki 899 515 numaralı hesabına yatırılacak 50.TL’lik kursa katılım ücreti dekontun aslı. (Dekont Açıklamasına Katılımcının Adı Soyadı ve Aday Hakem Kursu Katılım Ücreti Yazılacaktır.)
2- Dan Diploma fotokopisi, 3- İl Müdürlüğünden alınmış ceza almadığına dair belge, 4- Öğrenim Belgesi, tasdikli
5- Sağlık Raporu, 6- Savcılık iyi hal kağıdı, 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Dilekçe,( Adres telefon yazılacak)”

İHA

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