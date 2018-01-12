Kursa katılmak isteyenlerden istenilen belgeler ve aranan şartlar ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya’da 12-14 Ocak tarihleri arasında karate aday hakem kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler, belgeler ve aranan şartlara internet sayfamızdan ulaşabileceklerdir” denildi. Kursa katılmak isteyenlerden istenilen belgeler ise şöyle:

“1-Türkiye Karate Federasyonu PTT Bank Posta Çeki 899 515 numaralı hesabına yatırılacak 50.TL’lik kursa katılım ücreti dekontun aslı. (Dekont Açıklamasına Katılımcının Adı Soyadı ve Aday Hakem Kursu Katılım Ücreti Yazılacaktır.)

2- Dan Diploma fotokopisi, 3- İl Müdürlüğünden alınmış ceza almadığına dair belge, 4- Öğrenim Belgesi, tasdikli

5- Sağlık Raporu, 6- Savcılık iyi hal kağıdı, 7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Dilekçe,( Adres telefon yazılacak)”

İHA