Karataş güven tazeledi

Battalgazi Belediyespor, Olağan Gel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü çoğunluğun sağlanamaması dolayısıyla olağan genel kurul 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurula, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Karataş, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, bazı birim müdürleri ve davetliler katıldı. Divan başkanlığını Kemal Deniz’in yaptığı olağan genel kurula tek liste ile gidildi. Olağan genel kurulda Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanlığına Yaşar Karataş seçilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Latif Okyay, Mehmet Ali Doğan, Cumhur Şahaplıoğlu, İsmet Sarıgül, Fuat Gözeneli, Süleyman Şahin, Fahri Ulubaba, Mustafa Gümüşboğa, Mahmut Cücemen, Cumali Kılıç, Esra Dağdelen, Yücel Ercan, Kenan Güzel, Taylan Yağmur, Utku Selçuk ve Erkan Güleşe. Denetim kurulu üyeleri ise; Şükrü Avcı, Bülent Cengiz Yücetaş ve Serdar Ceritli isimlerinden oluştu. (BÜLTEN) busabahmalatya.com