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Kararı Yeni Başkan Verecek!

4 sezondur Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele veren ve son 2 sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ancak harcadığı güçlü ekonomiye rağmen teknik heyet ve yönetimi nedeniyle bunu başaramayan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımının akıbetini, Yeşilyurt Belediyesi’nin Hacı Uğur Polat’tan boşalan koltuğunu dolduracak yeni başkan belirleyecek.

Kararı Yeni Başkan Verecek!

4 sezondur Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele veren ve son 2 sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ancak harcadığı güçlü ekonomiye rağmen teknik heyet ve yönetimi nedeniyle bunu başaramayan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımının akıbetini, Yeşilyurt Belediyesi’nin Hacı Uğur Polat’tan boşalan koltuğunu dolduracak yeni başkan belirleyecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:00
Kararı Yeni Başkan Verecek!

Teknik direktör İsmail Tekin ve yöneticiler Dursun Sucu ile Eyüp Bolat’ın son 2 sezonda Malatya futboluna ve amatörüne bir şey katmadan idare ettiği Yeşilyurt Belediyespor futbol takımı için gözler Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni başkanına çevrildi. Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı koltuğu şimdilik boş kalmıştı. Yeni başkanın bu hafta içinde belirlenmesiyle birlikte Yeşilyurt Belediyespor futbol takımının akıbeti de belirlenmiş olacak.

İSMAİL TEKİN 2,5 YILDA SERVET HARCADI AMA KUPA KALDIRAMADI!

10 branşta yer alan ve bu yönüyle masa tenisi, satranç ve voleybolda yadsınamayacak başarılar elde eden lacivert beyazlı kulüp, futbol branşındaki başarısızlıklar ve skandallar yüzünden bir türlü istediği vizyona ulaşamamış, üstlendiği yarışmacı değil yetiştirici misyonunu hayata geçirememişti. Futbol branşında teknik direktör İsmail Tekin’e büyük kaynaklar aktarmasına rağmen 2,5 sezonda kupa kaldıramayan, normal sezonu dahi lider tamamlayamayan kulüp radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin futbola yön veren yöneticileri kulüp yönetimini değiştirme seçeneğinden, futbol branşını Yeni Malatyaspor’a devretmeye kadar birçok seçeneği masada tutuyor.  Belediyenin sporla ilgili ciddi atılımlarının futboldaki başarısızlık nedeniyle gölgede kalmasını istemeyen Yeşilyurt yönetimi yeni başkanın seçilmesiyle aldığı kararı kamuoyuyla paylaşacak. Sözleşmesi biten İsmail Tekin ile ilgili açıklama yapmayan Sucu başkanlığındaki yönetimin, kendi geleceklerinin belirsizliğinden dolayı şu an kulüpte rutin işleri yürütmeye çalışıyor.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Ismail TekinYeşilyurt Belediyespor
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