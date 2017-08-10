Hafta sonu sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu maça mutlak puan ya da puanlar gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada eksikleri olmasına rağmen takımın çıkıp en iyi mücadeleyi gösterecek güçte olduğunu söyledi.

“4 ÖNEMLİ OYUNCUYU KADROMUZA KATACAĞIZ”

Erdal Gündüz, “Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. Umarım sadece futbolun konuşulduğu centilmenliğin kazandığı bir yıl olur. Bizim ilk yıl kümede kalmanın dışında bir hedefimiz yok. Yeni ve bu lig için ciddi eksikleri olan bir takımız. Bizim de diğer takımlara göre en büyük avantajımız takımımızın başında Türkiye’nin en iyi hocalarından biri olmasıdır. Keşke transfer ve tesis noktasında Süper Lig’e tam hazır girebilseydik ama artık lig başlıyor şimdi bunlara takılmamamız lazım. Transferde 4 önemli oyuncuyu en geç 5 gün içinde açıklarız. Stat konusunda niyetimiz başından beri yeni sahamızda oynamak. TFF, yeni stada olumsuz bakıyor. Biz de alternatif olarak İnönü Stadı diyoruz. Ama henüz süreç devam ediyor. Perşembe akşamına kadar stat konusu netleşir. İnşallah ilk maçımızı puan ya da puanlarla kapatıp camiamızdaki karamsarlığı dağıtmak istiyoruz. Alt yapı sahamız yapılıyor, yukarıdaki tesisimiz ay sonunda bitecek. Kulübümüzde zamanla her şey yerine oturacak. Taraftarımızdan biraz sabır ve destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI