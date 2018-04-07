Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybedilmiş bir maçtan sonra teşekkür almak eminin onlara buruk bir mutluluk yaşatacaktır” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Antalyaspor’a 2 -1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Karaman, “Gelişimimizden, dikkatlerinden, gayretlerinden memnunum ama üzerimize yapışan sezon başından beri özellikle ikinci yarı ’yapılanma’ diyebilirsiniz, ’kadro değişimi’ diyebilirsiniz almış olduğumuz sonuçların bir ağırlığı var. Biz bu yapışan kara sakızdan kurtarmaya gayret gösteriyoruz. Mücadelemiz iyi kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. O pozisyonları da bulduk beraberlikten sonra. Nasip değilmiş, bazen basit hatalar bizim tarz takımlara pahalıya mal olur. Kazanmış olsaydık farklı bir moral olacaktı, çalışmalarının karşılığını almış olacaklardı. Ben çalışmalarla bir noktaya gelebildiğimizi görebiliyorum, onun mutluluğunu yaşıyorum. Bu kazanımlarımızdan taviz vermeden, eksikliklerimizi kapatma yönüne yine aynı disiplin ve ciddiyetle devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun saha içerisinde bize bu formayı veren camiadaki insanlara en azından onurlu, gururlu bir duruşla, sporcu duruşuyla cevap vermeye gayret göstereceğiz. Tabi kaybetmek üzücü. En başta tesisteki çalışanınızdan utanıyorsunuz, yani yüzüne bakamıyorsunuz, sonra camianızın insanına. Adı ne olursa olsun sahada dışında da çok konuşulacak şeyler var. Ama ben bunu hazmedemiyorum. İnşallah oyuncularımda o tepkiyi verip, sene sonuna kadar yakışan mücadeleyi gösterecekler, bunun sonucunda kimler bizimle beraber olacak, kimler arzu ettiğimiz nokta içerisinde hedefe bizi ulaştırma yönünde yüreğini ortaya koyacak, kimler takımı, acıyı sahiplenecek onlarla beraber bir kadro yapısı oluşturacağız. Ama ben genel vermiş oldukları tepkilerden memnunum” diye konuştu.