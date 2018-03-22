Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

KARAKUŞ TAKIM ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörlüğü yapan Edip Karakuş Malatya Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım çalışmalarını anlattı.

KARAKUŞ TAKIM ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörlüğü yapan Edip Karakuş Malatya Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım çalışmalarını anlattı.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 12:00
KARAKUŞ TAKIM ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı’nın koordinatörlüğünde tekerlekli sandalye basketbol dışında, oturarak voleybol, atletizm, bilek güreşi gibi branşlarda da faaliyetlerde de bulunduklarını belirten Karakuş şunları söyledi: “Atletizm şampiyonasında geçen sene on iki tane madalyamız vardı. Bunların altı tanesi Türkiye birinciliği madalyasıydı. Üç tane milli takım oyuncusu çıkarmıştık. Bunlardan birisi olan Şahin Kelleci hala devam ediyor. Avrupa üçüncülüğü var. Çilem Ceyhan kardeşimiz ise Oğuz hocamızın Doğanşehir’de okul taramasında bulduğu bir kardeşimiz. İki senedir o da geliyor. Bu sene bir kere A Milli takım kampına çağrıldı. Ayın on dokuzunda İzmir’de A Milli Takım kampına katılacak. Diğer genç arkadaşlarımız var. Bunlar aramıza yeni katılıyor.”

“EN BÜYÜK YARDIMCIM HOCAM”

Takım oyuncuları olan Türkiye ve Avrupa’da dereceye giren Şahin Kelleci ve Çilem Ceyhan da açıklamada bulundu. Şahin Kelleci, “Atletizmde Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye birinciliğim var. Güllede ve ciritte Türkiye ikinciliğim var. İki sene bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Buralara kadar gelmemde en büyük yardımcım hocamdı. Kendisine çok teşekkürler ediyorum.” dedi. Çilem Ceyhan ise, “Başlayalı iki yıl oldu ve milli takım kampına katıldım. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hocalarım sayesinde bir yere gelmeye çalışıyorum. U 25 bayan kampına katıldım. Şimdi de elimden geleni yapacağım ve hocalarıma ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Edip KarakuşBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI
BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI
FUTBOLCULARA UYARI
FUTBOLCULARA UYARI
LİGDE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI
LİGDE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim