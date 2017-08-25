64. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali 26 Ağustos Cumartesi günü Darende’de yapılacak. Festivalle ilgili bugün Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser başkanlığında toplanan tertip komitesi festivalin güzel bir şekilde geçmesi için değerlendirme toplantısı yaptı. Festivali, herkesin görüşlerini alarak güzel bir şekilde yapmayı planladıklarını ifade eden Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, “Toplantımız bu kapsamda çok önemli. İnşallah 26 Ağustos Cumartesi günü Darende ve Darendelilere yakışır bir festival yapacağız” ifadelerini kullandı. Kaymakam Vekili Tolga Özdemir ise, festivalin Darende için önemli olduğunu kaydederek, Darende’ye yakışır bir festival düzenleyeceklerini söyledi.







HABER MERKEZİ