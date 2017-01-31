EV SAHİBİ MAÇA İYİ BAŞLADI!
Samsunspor - Yeni Malatyaspor maçına ilk bölümlerde iyi başlyana taraf ev sahibi takım oldu. Korner ve duran toplarda tehlikeli olan kırmızı beyazlılarda Kevin, Abdulkerim ve Kone Yeni Malatyaspor savunmasını zorlayan isimler oldu.
HAKEMDEN ÇILDIRTAN PENALTI KARARI!
Karşılaşmanın 34. dakikasında Samsunspor atağında top Hasan’da kaldı. Yeni Malatyaspor ceza sahası içersinde Sedat Ağçay topa dokunup, meşin yuvarlağı arkadaşına kazandırırken, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen Hasan’ın bu pozisyonda yerde kalmasını penaltı olarak değerlendirdi. Yeni Malatyaspor cephesinin itirazları sonucu değiştirmeyince ev sahibi takım penaltı atışını Kevin ile kullandı. Topu, Ertaç’ın sağından filelerle buluşturan Kevin, takımını 1 – 0 öne geçirdi.
KONE GETİRDİ, KEVİN FARKI 2’YE ÇIKARDI
İlk yarısı 1 – 0’lık Samsun üstünlüğü ile biten maçın ikinci yarısında da etkili olan taraf ev sahibi idi. 54. dakikada sol kanattan Kone'nin ortasında Kevin meşin yuvarlığı kaleci Ertaç’ın solundan filelere yolladı. 2 - 0
KONE SAVUNMAYI DAĞITTI GOLÜ ATTI!
Son dakikalarda farkı indirme çabasına giren Yeni Malatyaspor, kalesinde pozisyonlar verdi. 83. dakikada orta sahada topla buluşan Kone, taç cizgisi kenarında topu Yiğitcan’dan kurtardı. Kaleci Ertaç ile hafif çaprazdan karşı karşıya kalan siyahi oyuncu, Ertaç’ı da çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 3-0
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