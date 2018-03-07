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Karabükspor transfer yasağı tehdidiyle karşı karşıya

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Selçuk Ergin, transfer yasağı gelmemesi için acil 15 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.Ergin, kulüp binasında basın sözcüsü Eser Özcan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Asbaşkan Ergin,...

Karabükspor transfer yasağı tehdidiyle karşı karşıya

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Selçuk Ergin, transfer yasağı gelmemesi için acil 15 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.Ergin, kulüp binasında basın sözcüsü Eser Özcan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Asbaşkan Ergin,...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:38
Karabükspor transfer yasağı tehdidiyle karşı karşıya

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Selçuk Ergin, transfer yasağı gelmemesi için acil 15 milyon TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ergin, kulüp binasında basın sözcüsü Eser Özcan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Asbaşkan Ergin, ’’Görev süremiz içerisinde acil olan ödeme planı çerçevesinde önümüze bilanço geldi. Bu noktada Karabük piyasasına yüklü bir borcumuzdan dolayı 400 bin TL ödeme yaptık. Vergi ve SSK borçları olarak da 220 bin TL civarında ödeme yaptık. Eğer bunu yapmasaydık yapılandırmamız bozulacaktı. 3-4 gün önce futbolcuların alacaklarının bir kısmı olan 600 bin TL civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Bütçemiz kısıtlı olduğu içinde idari personelimize yönetim kurulu olarak cebimizden 237 bin TL ödedik ve borcunu kapattık’’ dedi.

Kulübe transfer yasağı gelmemesi için acil olarak 15 milyon TL’ye ihtiyaçları olduklarına da dikkat çeken Ergin şunları söyledi:

“Bunu ödediğimiz zaman transfer yasağı gelmeyecek. Şu anda bütün çabamız bu. Eğer ligden düştüğümüzü farz edersek ve tekrar Süper Lig’e çıkmamız için bu transfer yasağın gelmemesi lazım. Bu paranın aciliyeti çok fazla. Büyüklerimiz ve şehir olarak bütünleşirsek bu parayı bir şekilde toparlayabiliriz. Tek hedefimiz bu.”

Toplantının ardından kentte faaliyet gösteren bir beton şirketinin genel müdür yardımcısı olan Talha Yüce, kulübe maddi destek amacıyla Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin’e 10 bin TL değerindeki çeki verdi.

Başkan Aytekin, kendilerine destek olan firma yetkililerine teşekkür ederek, birilerine bu işin kıvılcım olsun diledi.
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