KARABÜKSPOR EVİNDE YOK!

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Baki Tuncay Akkın xx
Karabükspor: Rybka xx, Osman Çelik xx, Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xx, Hamidou xx, Serdar xx (İshak dk. 76 xx), Murat Akın xx (Yusuf dk. 87 ?), Leandrinho xx (Alexe dk. 66 xx), Bliznichenko xx, Ergin Keleş xx
Yedekler: Çağlar, Tayyib, Alican, Ahmet Karadayı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Scekic x (Issah dk. 75 x), Guidileye xx, Alper xx, Skuletic xx, Kahlili xx (Murat Duruer dk. 58 xx), Aydın Karabulut xx (Ahmet İlhan dk. 46 xx), Zeki Yavru xx
Yedekler: Taha, Milinkovic, Ndiaye, Serdar Özkan, Jailton, Deniz Yılmaz, Mehemet Taş
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Skuletic (dk. 60), Uğur (dk. 90+3) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Osman, Ibanez (Karabükspor), Scekic, Guidileye, Zeki (Gençlerbirliği) busabahmalatya.com
İHA