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KARABÜKSPOR BAŞKANINI SEÇTİ

Yeni Malatyaspor’un Pazar günkü rakibi Karabükspor’un gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde esnaflık yapan Mehmet Aytekin başkanlığa seçildi.

KARABÜKSPOR BAŞKANINI SEÇTİ

Yeni Malatyaspor’un Pazar günkü rakibi Karabükspor’un gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde esnaflık yapan Mehmet Aytekin başkanlığa seçildi.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 15:07
KARABÜKSPOR BAŞKANINI SEÇTİ

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Karabükspor olağanüstü genel kurulunda Sportif A.Ş. olma yolunda karar alınırken, mevcut yönetim aday olmadı. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı kongrede, bir üye aday olan başkana adaylığını geri çekmesini ve kulübün valiye teslim edilmesini istedi. Kongrede aday olmayan mevcut Başkan Ziya Ünsal, burada yaptığı konuşmada görevde oldukları sürece kulübün kasasına giren ve çıkan paraların nerelere harcandığını tek tek açıkladı.

 “KULÜBÜN VARLIĞI KARDEMİR’DİR”
Göreve geldikten sonra yönetim kurulu içerisinde yer alan bazı üyelerin neden alındığı veya tercih edildiği yönde sürekli eleştiri konusu olduğunu kaydeden Ünsal, “O filanca aileye, bu filanca aileye yakın gibi laflar söylendi. Şu veya bu arkadaş diye tabir edilip şehirde ikiye bölünen arkadaşlarımız, KARDEMİR yönetim kuruluda menfaatleri doğrultusunda birlikte yan yanalar. Para kazanırken bunlar yan yana ancak Karabük’te bir kurum oluşturulurken çıkıp, diğeri filanca aile bu taraftakinin falanca aile olduğunu üzülerek söylüyorum ki, söyleyebiliyorlar. Bu kulübün varlığı KARDEMİR’dir, bunu hiç kimse inkar edemez. Kulübün tüm kaynakları, finansörü ve sponsoru KARDEMİR’dir. Ortak konumdaki ve yönetim kurulu üyeleri bu kulübü yönetmeleri şarttır.” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ PARA BULMAK”

82 delegeden 53’nün oyunu alarak Kardemir Karabükspor Başkanlığına seçilen Mehmet Aytekin ise, “Tek amacımız var. Kulübün para ihtiyacını herkes biliyor. Tek işimiz para bulmak. Bu kulübün kayyuma gitmesini engellemek ve başka da amacımız yok. Birlik ve beraberlik olma zamanı. Tepki veren ağabeyimize de hak veriyorum.” ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKarabüksporMehmet Aytekin
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