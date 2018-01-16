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Karabükspor, Akhisar’a 1-0 mağlup oldu

Kardemir Karabükspor Antalya kampının son hazırlık maçında Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karabükspor, Akhisar’a 1-0 mağlup oldu

Kardemir Karabükspor Antalya kampının son hazırlık maçında Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:12
Karabükspor, Akhisar’a 1-0 mağlup oldu

Belek’te oynanan karşılaşmada kırmızı-mavili ekip sahaya, Çağlar, Hakan, Ferhat, Tayyib, Ibanez, Kage, Osman, Hamidou, Serdar, Bliznichenko ve Ergin 11’i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Akhisarspor’un 61. dakikada Sergio Antonio ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.Karabükspor, son hazırlık maçı ile Antalya kampını tamamlarken, futbolculara 3 gün izin verildi. Karadeniz temsilcisi bugün kendi tesislerinde toplanarak ligin 18. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklara başlayacak. 

İHA

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Mağlup OlduAkhisarKarabükspor
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