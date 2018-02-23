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KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Pazar günü Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig’de bu sezon ikinci maçını yönetecek olan Şimşek, en son Karabükspor’un Göztepe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Pazar günü Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig’de bu sezon ikinci maçını yönetecek olan Şimşek, en son Karabükspor’un Göztepe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 15:04
KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 23, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan duyuruya göre sezonun en kritik maçlarından olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’un maçında ise Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig’de ikinci maçına çıkacak olan Şimşek en son 2 Aralık 2017’de Karabükspor’un Göztepe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada görev almıştı. Aydın bölgesi hakemi olan Bahattin Şimşek, bu sezon TFF 1. Lig’de ve Türkiye Kupası’nda ise toplam 9 maçı yönetti. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig23. HaftaBahattin ŞimşekYeni MalatyasporKarabükspor
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