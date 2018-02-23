KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 23, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan duyuruya göre sezonun en kritik maçlarından olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’un maçında ise Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig’de ikinci maçına çıkacak olan Şimşek en son 2 Aralık 2017’de Karabükspor’un Göztepe’ye 1-0 yenildiği karşılaşmada görev almıştı. Aydın bölgesi hakemi olan Bahattin Şimşek, bu sezon TFF 1. Lig’de ve Türkiye Kupası’nda ise toplam 9 maçı yönetti.