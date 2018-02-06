KARABÜK EVİNDE ALTIN BULDU

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Karabükspor: Çağlar xxx, Osman Çelik xxx (Hamidou dk 86 ?), Kravchenko xxx Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xxx, İshak xx, Murat Akın xx, Bliznichenko xx (Kage dk. 65 xx), Ergin Keleş xx (Lenadrino dk. 78 x), Alexe xxx
Yedekler: Rybka, Tayyib, Alican, Ahmet Karadayı, Stahl, Alican, Yusuf
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Aytemiz Alanyaspor: Remy xx, Gassama xx, Barış xx (Augusto dk. 63 xx), Tzavellas xx, N’sakala xx, Welinton xx, Sackey xx, Lucas xx (Douglas dk. 81 ?), Efecan xx (Cenk Ahmet dk. 81 ?), Emre Akbaba xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Emre Nefiz, Taha
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Alexe (dk. 79) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Kravchenko, Alexe, Bliznichenko, Hakan, İbanez, Kage (Karabükspor), Lucas, Welinton (Alanyaspor) busabahmalatya.com
İHA