Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114194
ALTIN
162.308
DOLAR
3.7822
STERLİN
5.2367
EURO
4.6667

KARABÜK EVİNDE ALTIN BULDU

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

KARABÜK EVİNDE ALTIN BULDU

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:00
KARABÜK EVİNDE ALTIN BULDU

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Karabükspor: Çağlar xxx, Osman Çelik xxx (Hamidou dk 86 ?), Kravchenko xxx Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xxx, İshak xx, Murat Akın xx, Bliznichenko xx (Kage dk. 65 xx), Ergin Keleş xx (Lenadrino dk. 78 x), Alexe xxx
Yedekler: Rybka, Tayyib, Alican, Ahmet Karadayı, Stahl, Alican, Yusuf
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Aytemiz Alanyaspor: Remy xx, Gassama xx, Barış xx (Augusto dk. 63 xx), Tzavellas xx, N’sakala xx, Welinton xx, Sackey xx, Lucas xx (Douglas dk. 81 ?), Efecan xx (Cenk Ahmet dk. 81 ?), Emre Akbaba xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Emre Nefiz, Taha
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Alexe (dk. 79) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Kravchenko, Alexe, Bliznichenko, Hakan, İbanez, Kage (Karabükspor), Lucas, Welinton (Alanyaspor) busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKardemir KarabüksporSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa biletleri satışta 
Kasımpaşa biletleri satışta 
Modern Pentatlon Teknik kuruluna girdi
Modern Pentatlon Teknik kuruluna girdi
UMUT KASIMPAŞA MAÇINDA!
UMUT KASIMPAŞA MAÇINDA!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim