12 Ağustos 2017 Cumartesi

‘Kara’ sarı kırmızı oldu!

Yeni Malatyaspor uzun süredir peşinde koştuğu orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı Trabzonspor’dan 1 yıllığına kiraladı. Anlaşmayı doğrulayan kulüp başkanı Adil Gevrek, oyuncunun lisansını maça yetiştireceklerini söyledi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:48
‘Kara’ sarı kırmızı oldu!

  Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’un genç orta sahası Aytaç Kara’yı 1 yıllığına kiraladı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen anlaşma kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından doğrulanırken, 24 yaşındaki oyuncunun lisansının Osmanlıspor maçına yetiştirileceği açıklandı.

Altay alt yapısında yetiştikten sonra Eskişehirspor forması giyen ve mücadeleci kimliği ile bilinen bordo mavili oyuncu Ersun Yanal’ın onayı ile sarı kırmızılı temsilcimizin yolunu tuttu. Transferden dolayı Trabzonspor kulüp başkanı Muharrem Usta’ya teşekkür eden başkan Adil Gevrek, “Uzun zamandır ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Bize faydalı olabilecek kalitede bir isim. Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum. Lisans işlemlerini başlattık. Oyuncu cumartesinden itibaren bizimle olacak. Hocamız uygun görürse ilk maçta forma bile giyebilir.” Şeklinde konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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