Kara ‘Bulut’lar Dağılsın!

Yeni Malatyaspor, bu akşam oynayacağı Göztepe maçının son çalışmasını İzmir’de dün yaptı. Konakladığı otelde kampa giren sarı kırmızılı temsilcimizde Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. Ligde kalmaları garanti olsa da henüz puan anlamında istedikleri yerde olmadıklarını ifade eden Bulut oyuncularına, “Bizim için lig bitmiş gibi görünse de öyle değil. Rakiplerimizin önemli hedefleri var. Onların da rakipleri var. Futbolun doğası gereği her maça aynı ciddiyetle çıkmak zorundayız” dedi.

Bulut’un uyarılarını dikkate alan sarı kırmızılı temsilcimizde bel ağrısı bulunan Azubuike’nin durumu maç saati belli olacak. Antrenmanda dizi esneyen Pereira kontrol amaçlı dinlendirilecek. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Murat Yıldırım da Göztepe maçında forma giyemeyecek. Murat’ın yerine Sadio ya şans verecek Bulut, Pereira’nın yokluğunu ise Dening ya da sistem değiştirerek Barazite ile doldurmaya çalışacak. Bu akşam saat 20.00’de Bornova Stadı’nda oynanacak Göztepe - Yeni Malatyaspor müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek. İki takımda arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazanmıştı.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi